Названо категорії пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті в Україні.

В Україні існують категорії українців, які мають право на пільговий проїзд та можуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. До таких видів транспорту належать трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутки. Про це детально розповіли юристи.

Ось категорії пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті в Україні:

Учасники бойових дій та особи, які їм прирівнюються. Особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та особи, які їм прирівнюються. Військовослужбовці строкової служби. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни. Батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або зник безвісти. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту. Працівники Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки України та співробітники прокуратури. Особи з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю та один супроводжуючий осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, які відносяться до другої категорії. Діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з катастрофою на Чорнобильській АЕС. Діти з багатодітних сімей та діти віком до шести років, які не займають окремого місця для сидіння.

Проте, намагання скористатися цими пільгами у маршрутці часто призводять до конфліктних ситуацій, незважаючи на їх законність. Якщо ви стали свідком чи учасником такого порушення, потрібно дізнатись назву компанії перевізника та його контактні дані. Вони зазвичай вказані на стінці кабіни водія.

Також добре було б дізнатись повне ім'я водія - такі дані вказують на лобовому склі біля місця водія. Також запишіть номер транспортного засобу та номер марштуту. Після цього ви можете звертатись із заявою до поліції, транспортного департаменту міської ради та на підприємство, що обслуговує маршрутку.

Останні новини України:

Нагадаємо, не всі українці можуть отримати грошову допомогу від ООН.

Як писала Politeka, субсидія у листопаді буде виплачена не всім українцям.

Також Politeka повідомляла, українцям виплатять грошову допомогу до 5800 гривень.