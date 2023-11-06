В Украине существуют категории украинцев, имеющих право на льготный проезд и пользоваться общественным транспортом бесплатно. К таким видам транспорта относятся трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. Об этом подробно рассказали юристы.
Вот категории льготников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте в Украине:
- Участники боевых действий и приравниваемые им лица.
- Лица с инвалидностью, полученной в результате войны, и приравниваемые им лица.
- Военнослужащие срочной службы.
- Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате войны.
- Родители, находящиеся на содержании военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести.
- Ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты.
- Сотрудники Госслужбы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности Украины и сотрудники прокуратуры.
- Лица с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью.
- Граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и отнесенные к первой категории, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, относящиеся ко второй категории.
- Дети, которым установлена инвалидность, связана с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
- Дети из многодетных семей и дети до шести лет, не занимающие отдельного места для сидения.
Однако попытки воспользоваться этими льготами в маршрутке часто приводят к конфликтным ситуациям, несмотря на их законность. Если вы стали свидетелем или участником такого нарушения, следует узнать название компании перевозчика и его контактные данные. Они обычно указаны на стенке кабины водителя.
Также хорошо бы узнать полное имя водителя - такие данные указывают на лобовом стекле возле места водителя. Запишите номер транспортного средства и номер марштута. После этого вы можете обращаться с заявлением в полицию, транспортный департамент городского совета и на предприятие, обслуживающее маршрутку.
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