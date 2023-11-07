На виплати грошової допомоги українцям перераховано більше двадцяти мільйонів гривень.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції, на грошову допомогу евакуйованим у жовтні перераховано 20,9 мільйона гривень.

Зазначається, що міністерство спрямувало 20,9 мільйона гривень на виплати людям, які виїхали із небезпечних регіонів України евакуаційними поїздами та автобусами.

«Йдеться про одноразову фінансову допомогу від держави, яку евакуйовані отримують на станціях прибуття. Зокрема, дорослим виплачують готівкою по 2 тисячі гривень, дітям та особам з інвалідністю – по 3 тисячі гривень», - підкреслили в Мінреінтеграції.

Також українцям нагадали, що евакуація проводиться безкоштовно.

Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади. Крім того про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції.

У свою чергу поліція Харківської області зазначила, що триває евакуація населення з небезпечних районів області.

«Поліцейські допомагають громадянам виїхати, забезпечують безпекові заходи під час евакуації», - підкреслили правоохоронці.

Обов’язкова евакуація населення, нагадуємо, триває на Донеччині. Нагадаємо, що механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня.

Раніше в МінреІнтеграції повідомили, що ВПО та інші мешканці Івано-Франківська можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста

Зазначалося, що розпочато прийом заявок на отримання цільової та багатоцільової грошової допомоги.

Подати заявку можна до 10 листопада 2023 року з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 16:00 за адресою.

З собою необхідно мати підтверджувальні документи: довідку про інвалідність, свідоцтво про розлучення, документ про відсутність аліментів тощо.

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