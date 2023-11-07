На выплаты денежной помощи украинцам перечислено более двадцати миллионов гривен.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграцию, на денежную помощь эвакуированным в октябре перечислено 20,9 миллиона гривен.

Отмечается, что министерство направило 20,9 миллионов гривен на выплаты людям, выехавшим из опасных регионов Украины эвакуационными поездами и автобусами.

«Речь идет об единовременной финансовой помощи от государства, которое эвакуированы получают на станциях прибытия. В частности, взрослым выплачивают наличными по 2 тысячи гривен, детям и лицам с инвалидностью – по 3 тысячи гривен», - подчеркнули в Минреинтеграции.

Также украинцам напомнили, что эвакуация проводится бесплатно.

Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти. Кроме того, о желании эвакуироваться можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции.

В свою очередь, полиция Харьковской области отметила, что продолжается эвакуация населения из опасных районов области.

«Полицейские помогают гражданам уехать, обеспечивают меры безопасности во время эвакуации», - подчеркнули правоохранители.

Обязательная эвакуация населения, напоминаем, продолжается в Донецкой области. Напомним, что механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий правительство одобрило 7 марта.

Ранее в МинреИнтеграции сообщили, что ВПЛ и другие жители Ивано-Франковска могут получить денежную помощь от Красного Креста.

Отмечалось, что начат прием заявок на получение целевой и многоцелевой денежной помощи.

Подать заявку можно до 10 ноября 2023 года с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу.

С собой необходимо иметь подтверждающие документы: справку об инвалидности, свидетельство о разводе, документ об отсутствии алиментов и т.п.

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