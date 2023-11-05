Українці могли отримати фальшиві купюри - "найпопулярнішою" ж є банкнот купюр у 200 грн і 500 грн.

Під час повномасштабної війни фальшивомонетники значно скоротили свою активність, але вони не припинили наповнювати ринок підробленими гривнями. В НБУ розповіли, де можна отримати небезпечні купюри та які найчастіше пдроблюють.

Найчастіше їх виявляли на касах під час перевірки за допомогою ультрафіолетових детекторів. Зазвичай українці отримували такі підробки як здачу на ринках. Як уточнили в НБУ, найбільш поширеними серед фальшивих банкнот є купюри номіналами 200 і 500 гривень.

За даними Національного банку України (НБУ), найбільш небезпечними є банкноти старого зразка - тобто ті, що були випущені до 2015 року.

В НБУ підкремлили, що 39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їх загальної суми припадає на підробку банкнот у 500 гривень. Також 45% і 26% відповідно стосується купюр номіналом 200 гривень. 8% і 2% пдробних купюр стосується банкнот номіналом 100 гривень.

Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ, зауважив, що виявлені перед війною фальшиві гроші не становили серйозної загрози банківській системі.

В НБУ додали, що головну загрозу вони становили для торговельних закладів, оскільки фальшивомонетники змогли якісно імітувати ультрафіолетовий захист, що дозволяло їм пройти перевірку на касах, використовуючи ультрафіолетові детектори. Більшість фальшивих грошей надходила з торгових закладів.

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