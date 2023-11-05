Украинцы могли получить фальшивые купюры - "самой популярной" банкнот купюр в 200 грн и 500 грн.

Во время полномасштабной войны фальшивомонетчики значительно сократили свою активность, но они не перестали наполнять рынок поддельными гривнами. В НБУ рассказали , где можно получить опасные купюры и которые чаще всего дробят.

Чаще их обнаруживали на кассах во время проверки с помощью ультрафиолетовых детекторов. Обычно украинцы получали такие подделки, как сдачу на рынке. Как уточнили в НБУ, наиболее распространенными среди фальшивых банкнот купюры номиналами 200 и 500 гривен.

По данным Национального банка Украины (НБУ), наиболее опасны банкноты старого образца - то есть те, что были выпущены до 2015 года.

В НБУ подчеркнули, что 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы приходится на подделку банкнот в 500 гривен. Также 45% и 26%, соответственно, касается купюр номиналом 200 гривен. 8% и 2% мелких купюр касается банкнот номиналом 100 гривен.

Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ, отметил, что выявленные перед войной фальшивые деньги не представляли серьезной угрозы банковской системе.

В НБУ добавили, что главную угрозу они представляли торговым заведениям, поскольку фальшивомонетчики смогли качественно имитировать ультрафиолетовую защиту, что позволяло им пройти проверку на кассах, используя ультрафиолетовые детекторы. Большинство фальшивых денег поступало из торговых заведений.

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