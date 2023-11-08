Деякі українці мають право на спеціальний вид компенсації, в Мінреінтеграції повідомили, хто саме.

Українці, які задіяні у програмі отримають не тільки зарплату і компенсації, пише Politeka.net з посиланням на МінРеінтеграції.

У межах проєкту медики, які зголосилися підсилити колег на постраждалих територіях, окрім заробітної плати отримують додаткову компенсацію та покриття витрат, пов’язаних із проїздом і проживанням.

«Планується, що лікарі допомагатимуть колегам від 3 до 6 місяців», - уточнили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що вже понад 250 медиків зі всієї України підсилили колег у лікарнях на прифронтових територіях

«За 5 місяців роботи проєкту 228 медиків-добровольців із різних куточків України допомагали колегам на прифронтових територіях. Ще 29 медпрацівників працюють там зараз. Крім того, 53 медиків внесено до листа очікування, вони готуються до від’їзду найближчим часом», - розповіли в МІнреінтеграції.

Однак, потреба у фахівцях, які готові підсилити колег на прифронтових територіях, все ще залишається великою.

Тож в Мінінтеграції закликали медиків-добровольців, які хочуть допомогти колегам, звертатися на гарячу лінію.

Додамо, що у Мінреінтеграції також повідомляли, що понад 90 тисяч власників житла отримають компенсацію за прихисток.

«У межах реалізації проєкту «Прихисток» за вересень цього року планується виплатити 105,5 мільйона гривень 90 811 власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб», - повідомляли в Міністерстві.

За програмою «Прихисток» передбачена компенсація у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні у день) за безоплатне розміщення одного ВПО. Компенсація виплачується за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України.

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