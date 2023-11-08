Некоторые украинцы имеют право на специальный вид компенсации, в Минреинтеграции сообщили кто именно.

Украинцы, задействованные в программе, получат не только зарплату и компенсации, пишет Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции.

В рамках проекта медики, которые согласились усилить коллег на пострадавших территориях, кроме заработной платы получают дополнительную компенсацию и покрытие расходов, связанных с проездом и проживанием.

"Планируется, что врачи будут помогать коллегам от 3 до 6 месяцев", - уточнили в Минреинтеграции.

Уже более 250 медиков со всей Украины усилили коллег в больницах на прифронтовых территориях.

«За 5 месяцев работы проекта 228 медиков-добровольцев из разных уголков Украины помогали коллегам на прифронтовых территориях. Еще 29 медработников работают там сейчас. Кроме того, 53 медика внесены в письмо ожидания, они готовятся к отъезду в ближайшее время», - рассказали в Мининтеграции.

Однако потребность в специалистах, готовых усилить коллег на прифронтовых территориях, все еще остается большой.

Поэтому в Мининтеграции призвали медиков-добровольцев, желающих помочь коллегам, обращаться на горячую линию.

Добавим, что в Минреинтеграции также сообщалось, что более 90 тысяч собственников жилья получат компенсацию за приют

«В рамках реализации проекта «Прихисток» за сентябрь этого года планируется выплатить 105,5 миллиона гривен 90 811 владельцам жилья, бесплатно приютивших внутренне перемещенных лиц», - сообщали в Министерстве.

По программе «Приют» предусмотрена компенсация в размере около 450 гривен в месяц (14,77 гривны в день) за безвозмездное размещение одного ВПЛ. Компенсация выплачивается из средств Общества Красного Креста Украины.

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