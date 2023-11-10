Правила выплат денежной помощи несколько изменились, введена другая сумма.

Сумма денежной помощи изменена, пишет Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции.

Так, введена новая сумма выплат многоцелевой денежной помощи от МОМ. В Минреинтеграции подчеркнули, что новая сумма денежной помощи – 3600 гривен в месяц.

Выплаты такой денежной помощи осуществляют в течение 3 месяцев.

Также в Минреинтеграции объяснили причину введения новых правил выплат денежной помощи.

«Это изменение произошло из-за того, что предыдущая сумма (2220 гривен) недостаточна для покрытия базовых потребностей граждан», - подчеркнули в Министерстве .

Поэтому размер выплат денежной помощи был пересмотрен.

Также украинцам пообещали, что этот процесс будет регулярным. Сумма денежной помощи будет корректироваться в соответствии со значительными ценовыми изменениями.

Изменения в выплате денежной помощи вступили в действие с 1 октября.

Все регистрирующиеся и имеющие право на получение денежной помощи после 1 октября 2023 года получат увеличенную сумму.

"Для лиц, зарегистрированных до этой даты, сумма перевода будет соответствовать действующему размеру 2220 гривен на члена семьи", - подчеркнули в Минреинтеграции.

Отметим, приоритетной категорией украинцев для получения помощи от МОМ определен лиц с инвалидностью, в частности, среди ВПЛ.

Однако денежную помощь от МОМ помощь могут получить и: одинокая мать/отец, получающие помощь на детей; получатели помощь по беременности и родам; лица с инвалидностью; семьи с двумя и более детьми; пенсионеры в возрасте 65+.

Также МОМ выплачивает денежную помощь жителям освобожденных территорий.

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