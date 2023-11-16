Відбудеться скасування виплат на проживання тисячам українців, але у це рішення можуть внести зміни.

Українців готують до того, що, згідно з постановою Кабінета міністрів України, відбудеться припинення виплат на проживання ВПО.

«З наступного року постановою від 11 липня 2023 року № 709 передбачено припинення виплат на проживання великій кількості ВПО», - нагадали в Мінсоцполітики.

Однак у це рішення можуть внести зміни. Так, в МІнсоцполітики порушили питання щодо можливості продовження виплат для найбільш незахищених категорій ВПО.

Для вирішення цього питання відповідальним відомствам доручено взяти на контроль кінцевий варіант документа.

«Вже наступного тижня всі зацікавлені сторони знову зберуться, щоб спільно обговорити подальші кроки для можливості продовження виплат з метою підтримки малозахищених внутрішніх переселенців», - зазначають в Мінсоцполітики.

Пікреслимо, станом на 1 вересня в Україні зареєстровано 4 млн 965 тис. внутрішньо переміщених осіб, з яких 300 тис. додалися за останній рік, тобто з 1 вересня 2022-го.

Виплати для ВПО можуть отримати люди, які вимушено залишили домівки, але перебувають в Україні. Вони становлять 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей.

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