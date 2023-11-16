Состоится отмена выплат на проживание тысячам украинцев, но в это решение могут внести изменения.

Украинцев готовят к тому, что согласно постановлению Кабинета министров Украины, произойдет прекращение выплат на проживание ВПЛ.

"Со следующего года постановлением от 11 июля 2023 года № 709 предусмотрено прекращение выплат на проживание большого количества ВПЛ", - напомнили в Минсоцполитики.

Однако в это решение могут быть внесены изменения. Так, в Минсоцполитики подняли вопрос о возможности продления выплат для наиболее незащищенных категорий ВПЛ.

Для решения этого вопроса ответственным ведомствам поручено взять на контроль окончательный вариант документа.

«Уже на следующей неделе все заинтересованные стороны снова соберутся, чтобы совместно обсудить дальнейшие шаги по возможности продолжения выплат с целью поддержки малозащищенных внутренних переселенцев», - отмечают в Минсоцполитики.

Подчеркнем, по состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 4 млн. 965 тыс. внутренне перемещенных лиц, из которых 300 тыс. добавились за последний год, то есть с 1 сентября 2022 года.

Выплаты для ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине. Они составляют 2000 грн. для взрослого, 3000 грн. для людей с инвалидностью и детей.

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