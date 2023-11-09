Робота для ВПО – в яких сферах шукають спеціалістів, нові дані.

Тисячі ВПО змушені починати нове життя і шукати роботу, пише Politeka.net.

Для того, щоб їм допомогти в Україні проходила Всеукраїнська інформаційна кампанія «Робота для ВПО: ти потрібен!».

І от стали відомі деякі нові дані щодо роботи для ВПО. Так, тільки на Львівщині майже 1800 ВПО вже забезпечені роботою.

Як повідомляє МінРеінтеграції з посиланням на Львівську ОВА, протягом січня-жовтня цього року соціальними послугами обласної служби зайнятості з метою працевлаштування скористалися 2356 переселенців.

Зазначається, що для постійного працевлаштування внутрішньо переміщені українці обрали такі напрями роботи: заклади оптової та роздрібної торгівлі (22,7%); підприємства переробної галузі (21,6%); транспортні фірми та компанії (10,2%); галузь освіти (8,8%); сферу адміністративного та допоміжного обслуговування (7%); заклади охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6,5%).

Крім того, майже сто ВПО протягом 10 місяців пройшли навчання з підвищення кваліфікації.

Крім того, ще 105 внутрішньо переміщених осіб отримали ваучер на навчання для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.

Нагадаємо, що зараз також діє державна допомога роботодавцям, які надають робочі місця ВПО. Програма передбачає компенсацію за перші два місяці роботи в розмірі 6700 щомісячно. 174 роботодавці скористалися цією допомогою за працевлаштування 539 осіб із числа ВПО.

Додамо, що на гарячу лінію Мінреінтеграції тим часом надходять скарги щодо випадків відмов призначення виплат ВПО, які виїхали з ТОТ і деякий час перебували за кордоном.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх ВПО.

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