Тысячи ВПЛ вынуждены начинать новую жизнь и искать работу, пишет Politeka.net.

Для того чтобы им помочь в Украине проходила Всеукраинская информационная кампания «Работа для ВПЛ: ты нужен!».

И вот стали известны некоторые новые данные о работе для ВПЛ. Так, только на Львовщине почти 1800 ВПЛ уже обеспечены работой.

Как сообщает МинРеинтеграции со ссылкой на Львовскую ОВА, в течение января-октября этого года социальными услугами областной службы занятости с целью трудоустройства воспользовались 2356 переселенцев.

Отмечается, что для постоянного трудоустройства внутренне перемещенные украинцы выбрали такие направления работы: учреждения оптовой и розничной торговли (22,7%); предприятия перерабатывающей отрасли (21,6%); транспортные фирмы и компании (10,2%); отрасль образования (8,8%); сферу административного и вспомогательного обслуживания (7%); заведения здравоохранения и социальной помощи (6,5%).

Кроме того, почти сто ВПЛ в течение 10 месяцев прошли обучение по повышению квалификации.

Кроме того, еще 105 ВПЛ получили ваучер на обучение для поддержания конкурентоспособности на рынке труда.

Напомним, что сейчас также действует государственная помощь работодателям, предоставляющие рабочие места ВПЛ. Программа предусматривает компенсацию за первые два месяца работы в размере 6700 ежемесячно. 174 работодателя воспользовались этой помощью при трудоустройстве 539 человек из числа ВПЛ.

Добавим, что на горячую линию Минреинтеграции в это время поступают жалобы относительно случаев отказов назначения выплат ВПЛ, которые выехали из ТОТ и некоторое время находились за границей.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних ВПЛ.

Последние новости Украины:

Новую денежную помощь готовят для украинцев – получить сможет любой.

Получат зарплаты, компенсации и расходы на жилье – кого из украинцев касается.

Также сообщалось, кто из украинцев может получить выплаты от Красного Креста.