Пенсіонерам пояснили ключові моменти щодо необхідності проходження фізичної ідентифікації, пише Politeka.net.

В Міністерстві соціальної політики зазначили, що з цим питанням зараз звертаються багато пенсіонерів.

Ключові питання, зазначили в Мінсоцполітики, такі - Чи є вимога проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами нововведенням та Чому питання фізичної ідентифікації постало зараз.

В Міністерстві підкреслили, що норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі з 2004 року і вона є міжнародною практикою, необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

«Наявні сьогодні інструменти дозволяють пройти її як віддалено, так і особисто», - наголосили в Мінсоцполітики відносно ідентифікації

Пенсіонерам пояснюють - протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022-го, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину.

З 1-го липня, у зв'язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію.

Тобто ця норма відновлена лише для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для інших, підкреслюють в Міністерстві, вона діяла весь час.

Тому, кажуть в міністерстві, пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року можуть пройти ідентифікацію кількома способами.

«Нагадуємо, що для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 р., діють загальні правила фізичної ідентифікації», - підкреслили в Мінсоцполітики.

Також підкреслюється, що наразі вживаються заходи для пролонгації строку проходження фізичної ідентифікації 31 грудня 2023 р. ще на 3 місяці, до 1 квітня 2024 року відповідно.

В міністерстві запевнили, що найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд Уряду.

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