Пенсионерам объяснили ключевые моменты необходимости прохождения физической идентификации, пишет Politeka.net.

В Министерстве социальной политики отметили, что с этим вопросом сейчас обращаются многие пенсионеры.

Ключевые вопросы, отметили в Минсоцполитики, таковы - Есть ли требование прохождения физической идентификации пенсионерами нововведением и Почему вопрос физической идентификации встал сейчас.

В Министерстве подчеркнули, что норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе с 2004 года и она является международной практикой, необходимой для того, чтобы проверить, действительно ли человек, получающий средства от государства, жив, и получает ли выплату именно то лицо, которому они были назначены.

«Имеющиеся сегодня инструменты позволяют пройти ее как отдаленно, так и лично», - подчеркнули в Минсоцполитике относсительно идентификации.

Пенсионерам объясняют - в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПО до 24 февраля 2022-го, осуществлялась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина.

С 1 июля, в связи с окончанием карантина, она возобновила свое действие.

То есть эта норма восстановлена только для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ до начала полномасштабной войны. Для других, подчеркивают в министерстве, она действовала все время.

Поэтому, говорят в министерстве, пенсионеры, ставшие внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года, могут пройти идентификацию несколькими способами.

"Напоминаем, что для пенсионеров, ставших внутренне перемещенными лицами после 24 февраля 2022 г., действуют общие правила физической идентификации", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Также подчеркивается, что сейчас принимаются меры по пролонгации срока прохождения физической идентификации 31 декабря 2023 г. еще на 3 месяца, до 1 апреля 2024 соответственно.

В министерстве заверили, что в ближайшее время проект соответствующих нормативных изменений должен быть вынесен на рассмотрение правительства.

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