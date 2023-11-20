Украинцев, которые до сих пор остаются в этом многострадальном городе, умоляют эвакуироваться как можно быстрее.

Срочно эвакуироваться призывают людей, которые до сих пор остаются в Авдеевке, пишет Politeka.net.

«В моих руках - обломок от полутонной управляемой авиационной бомбы. Такими высокоточными боеприпасами россияне накрывают мирное население Авдеевки ежедневно несколько раз. Похоже, вскоре в городе не останется даже руин», - сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

По его словам, тогда авдеевцы не смогут прятаться ни в подвалах, ни в уцелевших подъездах или комнатах домов.

«Поэтому еще раз настоятельно призываю людей эвакуироваться! Потому что хороших вариантов развития событий, которые происходят, все меньше», - отметил Барабаш.

Начальник Авдеевской ГВА также отметил, что зима уже пришла, вражеские обстрелы становятся только более интенсивными. Кроме того, оккупанты все ближе и ближе.

«А оказаться под завалами – это неизбежная смерть. Так что уезжайте! Жизнь стоит того, чтобы ее уберечь!», - призвал Барабаш тех, кто до сих пор остается в Авдеевке.

Отметим, за прошедшую неделю из Авдеевки выехали 102 человека. Но в городе до сих пор остается более 1300 человек. К счастью, детей среди них нет.

Эвакуация также продолжается на Херсонщине.

"... Всех уже ждет жилье в Яремче и Коростене. Предусмотрены также питание и все государственные выплаты. Так что прошу всех, кто остается в общинах со сложной ситуацией в безопасности, эвакуируйтесь. Позаботьтесь о спокойной жизни детей. Дайте им возможность учиться и играть с улыбкой. Они не должны содрогаться из-за постоянных прилетов...», - обращались к людям в Херсонской ОВА.

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