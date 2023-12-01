Убитым оказался военный, которого разыскивали его близкие. Также в одном из спальных районов столицы был обнаружен автомобиль убитого. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.
Полицейские получили информацию о том, что с военнослужащим, который ехал в госпиталь на собственном авто, исчезла связь. Его окружение не знало, где он может быть и не мог дозвониться.
Полицейские занялись поисками мужчины и обнаружили его труп с множественными ножевыми ранениями, который был сброшен в водоем. В ходе оперативно-розыскных мер полицейские установили детали этого жестокого убийства.
Отмечается, что по дороге в больницу мужчина заехал к своему товарищу по документам. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве долговых обязательств. В ходе конфликта оппонент военного достал нож и начал наносить своему товарищу множественные удары в область шеи, груди и головы. Всего он нанес около 15 ножевых ранений.
После случившегося злоумышленник решил избавиться от тела и скрыть следы преступления: он положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его автомобиле отвез за город, где сбросил в водоем.
Уже установлена личность убийцы — им оказался 31-летний житель Винницкой области, обвиняемый, кроме этого, в совершении разбойного нападения на двух женщин в Винницкой области.
Убийца был задержан. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины: "Умышленное убийство". Подозреваемому может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.
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