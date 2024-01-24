Російські окупанти знову вдарили ракетами по місту Харків, є постраждалі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, наразі відомо про 9 постраждалих, серед них — 4-річна дитина.

«Це третій за добу удар російських терористів по Харкову! Під обстрілом опинився Київський район міста. Також виявили влучання у Холодногірському районі», - повідомили поліцейські

Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа.

Раніше в Харківській ОГА повідомляли, що стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній.

Інші постраждалі - гостра реакція на стрес, стан легкий.

«Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського бєлгорода», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харкові кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ 23 січня зросла до восьми

"Під завалами знайшли тіло восьмирічної дівчинки", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Також повідомлялось, що пожежі спалахнули після ракетної атаки, люди під завалами.

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