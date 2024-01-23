Так, у Харкові палає газопровід, поранено дітей. Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області
Наразі відомо про чотири влучання - в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі російські окупанти зруйнували санаторну школу для хворих дітей.
Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.
"Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Також в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води.
"Окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова. Зруйновані під’їзди. Під завалами перебувають люди", - повідомили в Харківській ОДА.
Також пожежі спалахнули у Києві – загарбники атакували столицю ракетами.
«У Святошинському районі палають автівки. Кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район», - повідомив мер міста Віталій Кличко.
В Мережі вже почали з’являтися кадри пожежі в столиці.
Згодом з'явилися подробиці про наслідки ракетного удару по столиці.
Так, у Святошинському районі: зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів; попередньо, є пошкодження дитячого садочку; попередньо, є пошкодження одного будинку.
"Вже відомо про одного пораненого", - повідомили в КМВА.
Також відомо, що у Печерському районі є влучання в нежитлову будівлю.
Крім того, У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна, спалахнули пожежі.
Відомо про одного госпіталізованого.
Останні новини України:
Гримлять вибухи - почалася нова масована ракетна атака.
Ухвалено рішення - чи можлива передача F-16 разом із пілотами.
У стіні величезна дірка - росіяни вдарили по багатоквартирному будинку з людьми.