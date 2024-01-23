Так, в Харькове горит газопровод, ранены дети. Об этом сообщает начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

На сейчас известно о четырех попаданиях - в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе российские оккупанты разрушили санаторную школу для больных детей.

Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды.

"Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди", - сообщили в Харьковской ОГА.

Также пожары вспыхнули в Киеве – захватчики атаковали столицу ракетами.

«В Святошинском районе горят автомобили. Несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район», – сообщил мэр города Виталий Кличко.

В сети уже начали появляться кадры пожара в столице.

Впоследствии появились подробности о последствиях ракетного удара по столице.

Так, в Святошинском районе: зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; предварительно, есть повреждение детского сада; предварительно, есть повреждение одного дома.

"Уже известно об одном раненом", - сообщили в КГВА.

Также известно, что в Печерском районе есть попадание в нежилое здание.

Кроме того, в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна, вспыхнули пожары.

Известно об одном госпитализированном.

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