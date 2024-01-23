Зокрема, про вибухи повідомляють у Києві, пише Politeka.net.

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - закликали в КМВА.

Раніше було зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка (Калузька область).

Згодом стало відомо, що ракети зайшли в повітряний простір України.

Також Повітряні сили попередили, що імовірно здійснено повторні пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Пізніше стало відомо про ще одну групу ракет.

"Друга група ракет летить з Вінницької області до Житомирської, не виключаю що теж змінить курс у бік Київської області" — попереджають в телеграм-каналі "Николаевский Ванек".

Тим часом повідомляється про вибухи у Павлограді.

За даними моніторингових каналів, окупанти атакували балістикою.

У напрямку Дніпра здійснено пуск балістичних ракет, попереджають Повітряні сили.

Крім того, про вибухи повідомляють у Харкові.

"Знову бʼють по Харкову - вже кілька вибухів у місті", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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