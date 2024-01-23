Зокрема, про вибухи повідомляють у Києві, пише Politeka.net.
«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - закликали в КМВА.
Раніше було зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка (Калузька область).
Згодом стало відомо, що ракети зайшли в повітряний простір України.
Також Повітряні сили попередили, що імовірно здійснено повторні пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
Пізніше стало відомо про ще одну групу ракет.
"Друга група ракет летить з Вінницької області до Житомирської, не виключаю що теж змінить курс у бік Київської області" — попереджають в телеграм-каналі "Николаевский Ванек".
Тим часом повідомляється про вибухи у Павлограді.
За даними моніторингових каналів, окупанти атакували балістикою.
У напрямку Дніпра здійснено пуск балістичних ракет, попереджають Повітряні сили.
Крім того, про вибухи повідомляють у Харкові.
"Знову бʼють по Харкову - вже кілька вибухів у місті", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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