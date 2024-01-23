В частности, о взрывах сообщается в Киеве, пишет Politeka.net.

«В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», – призвали в КГВА.

Ранее был зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).

Впоследствии стало известно, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Также Воздушные силы предупредили, что предположительно произведены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Позже стало известно об еще одной группе ракет.

"Вторая группа ракет летит из Винницкой области в Житомирскую, не исключаю, что тоже изменит курс в сторону Киевской области" - предупреждают в телеграмм-канале "Николаевский Ванек".

Тем временем сообщается о взрывах в Павлограде.

По данным мониторинговых каналов, оккупанты атаковали баллистикой.

В направлении Днепра осуществлены пуски баллистических ракет, предупреждают Воздушные силы.

Кроме того, о взрывах сообщают в Харькове.

"Снова бьют по Харькову - уже несколько взрывов в городе", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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