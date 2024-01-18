Оккупанты нанесли новый жестокий удар пожилым домам, в которых живут мирные украинцы.

Как сообщает Politeka.net, под огнем снова оказался Купянск.

оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.

«В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Ранены получили 57-летний и 61-летний мужчины», - сообщили в Харьковской ОГА.

Добавим, за прошедшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Окип Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Гатище, Плетеневка Чугуевского района; Синьковка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары враг нанес по Федоровке, Волчанску Чугуевского района; Табаевке, Песчаному Купянского района;

В результате ракетного удара по городу Чугуев погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Еще одной 82-летней пострадавшей помощь была оказана на месте.

В результате удара по с. Малый Бурлук Купянского района погибла 62-летняя женщина.

10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности, ребенка доставили в больницу, состояние тяжелое.

13-летняя девочка получила осколочное ранение, пострадавшую также доставили в больницу. Повреждено административное здание, 6 жилых домов, хозяйственные постройки.

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