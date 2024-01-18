Страшні вибухи пролунали на Харківщині – окупанти завдали два удари по Чугуєву, пише Politeka.net.
«Попередньо - є пошкодження закладу освіти», - повідомили в Харківській ОВА.
Згодом стало відомо, що унаслідок ворожого удару загинула цивільна жінка, яка була оператором котельні.
«Медики надали допомогу на місці ще одному постраждалому», - також повідомили в ОВА.
Сумщину Росія атакувала «Шахедами». Українські захисники відбили атаку, але уламки "шахеда" пошкодили будівлю, загорілися вантажівки.
За даними ОВА, зафіксовано руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок. Попередньо, люди не постраждали.
Вибухи лунали і на Дніпропетровщині – було знищено чотири російських «Шахеди» у Павлоградському районі.
Також ППО працювало у Кіровоградській та Хмельницькій областях.
Крім того, у Снігурівці на Миколаївщині було чутно вибухи.
За словами очільника Снігурівської МВА, влучання зафіксували поза межами міста.
Наразі про постраждалих не повідомляється.
Крім того, для у деяких областях повітряну тривогу оголосили через ракетну небезпеку.
Наразі Повітряні Сили ЗС України оголосили ракетну небезпеку для Харківської області.
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