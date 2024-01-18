Украина пережила новую жестокую атаку со стороны российских захватчиков, к сожалению, есть попадания.

Страшные взрывы прогремели на Харьковщине – оккупанты нанесли два удара по Чугуеву, пишет Politeka.net.

«Предварительно – есть повреждение учебного заведения», - сообщили в Харьковской ОВА.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной.

"Медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему", - также сообщили в ОВА.

Сумщину Россия атаковала "Шахедами". Украинские защитники отбили атаку, но обломки "шахеда" повредили здание, загорелись грузовики.

По данным ОВА, зафиксировано разрушение кровли технического помещения и возгорание двух грузовиков. Предварительно люди не пострадали.

Взрывы звучали и на Днепропетровщине – были уничтожены четыре российских «Шахеда» в Павлоградском районе.

ПВО также работало в Кировоградской и Хмельницкой областях.

Кроме того, в Снегиревке Николаевской области были слышны взрывы.

По словам главы Снигиревской ГВА, попадание зафиксировали за пределами города.

На сейчас о пострадавших не сообщается.

Кроме того, для некоторых областях воздушную тревогу объявили из-за ракетной опасности.

В данній момент Воздушные Силы ВС Украины объявили ракетную опасность для Харьковской области.

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