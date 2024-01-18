Страшные взрывы прогремели на Харьковщине – оккупанты нанесли два удара по Чугуеву, пишет Politeka.net.
«Предварительно – есть повреждение учебного заведения», - сообщили в Харьковской ОВА.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной.
"Медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему", - также сообщили в ОВА.
Сумщину Россия атаковала "Шахедами". Украинские защитники отбили атаку, но обломки "шахеда" повредили здание, загорелись грузовики.
По данным ОВА, зафиксировано разрушение кровли технического помещения и возгорание двух грузовиков. Предварительно люди не пострадали.
Взрывы звучали и на Днепропетровщине – были уничтожены четыре российских «Шахеда» в Павлоградском районе.
ПВО также работало в Кировоградской и Хмельницкой областях.
Кроме того, в Снегиревке Николаевской области были слышны взрывы.
По словам главы Снигиревской ГВА, попадание зафиксировали за пределами города.
На сейчас о пострадавших не сообщается.
Кроме того, для некоторых областях воздушную тревогу объявили из-за ракетной опасности.
В данній момент Воздушные Силы ВС Украины объявили ракетную опасность для Харьковской области.
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