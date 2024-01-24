Российские оккупанты снова ударили ракетами по городу Харьков, есть пострадавшие.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, сейчас известно о 9 пострадавших, среди них — 4-летний ребенок.

«Это третий за сутки удар российских террористов по Харькову! Под обстрелом оказался Киевский район. Также обнаружили попадание в Холодногорском районе», - сообщили полицейские.

Предварительно, оккупанты ударили ракетами С-300.

В результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение.

Ранее в Харьковской ОГА сообщали, что состояние трех госпитализированных медики оценивают как среднее.

Другие пострадавшие – острая реакция на стресс, состояние легкое.

«Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского белгорода», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове количество погибших в результате ракетной атаки РФ 23 января возросло до восьми.

"Под завалами нашли тело восьмилетней девочки", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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