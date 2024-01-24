Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, сейчас известно о 9 пострадавших, среди них — 4-летний ребенок.
«Это третий за сутки удар российских террористов по Харькову! Под обстрелом оказался Киевский район. Также обнаружили попадание в Холодногорском районе», - сообщили полицейские.
Предварительно, оккупанты ударили ракетами С-300.
В результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение.
Ранее в Харьковской ОГА сообщали, что состояние трех госпитализированных медики оценивают как среднее.
Другие пострадавшие – острая реакция на стресс, состояние легкое.
«Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского белгорода», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Харькове количество погибших в результате ракетной атаки РФ 23 января возросло до восьми.
"Под завалами нашли тело восьмилетней девочки", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
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Также сообщалось, что пожары вспыхнули после ракетной атаки люди под завалами.
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