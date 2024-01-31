Російські загарбники несуть величезні втрати не тільки на Авдіївському напрямку.

Жорстокі бої продовжуються на Луганщині, пише Politeka.net.

Так, на Лимано-Куп’янському напрямку з’явилося чергове кладовище ворожої техніки.

Там росіяни продовжують відчайдушні спроби прорватися до українських позицій, однак їх гідно зустрічають.

За словами керівника Луганської ОВА Артема Лисогора, росіяни при штурмх несуть величезні втрати.

«Ворог теж вчиться воювати, але в їхнього військового керівництва, на рівні штабів дивізій та штабів полків, здають нерви», - зазначив Лисогор.

Лисогор підкреслив, що десь окупанти намагаються наступати малими групами, десь кидають до роти в наступ.

«Колонами це важко назвати, але по 3-4 одиниці техніки йдуть на прорив. Лише завдяки підготовленості наших хлопців вдається знищувати ворога», - підкреслив Лисогор додавши, що українська артилерія працює точніше, ніж російська, тоже це одразу охолоджує ворога.

У окупантів, каже Артем Лисогор, величезні втрати. Ворог неодноразово готував підрозділи, які здійснюють атаки на Серебрянське лісництво, на Білогорівку. Але пил у них «трохи вже охолоджується» при спробі штурмів.

Додамо, що зараз росіяни намагаютсья накопичити резерви на Луганщині.

Раніше стало відомо, що ЗСУ 29 січня, збили російський винищувач Су-34 в Луганській області.

За час повномасштабної війни російська армія втратила 332 літаки та 324 гелікоптера.

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