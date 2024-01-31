Российские захватчики несут огромные потери не только на Авдеевском направлении.

Жестокие бои продолжаются в Луганской области, пишет Politeka.net.

Так, на Лимано-Купянском направлении появилось очередное кладбище вражеской техники.

Там россияне продолжают отчаянные попытки прорваться к украинским позициям, однако их достойно встречают.

По словам руководителя Луганской ОВА Артема Лысогора, россияне при штурме несут огромные потери.

"Враг тоже учится воевать, но у их военного руководства, на уровне штабов дивизий и штабов полков, сдают нервы", - отметил Лысогор.

Лысогор подчеркнул, что где-то оккупанты пытаются наступать малыми группами, где-то бросают до роты в наступление.

«Колоннами это трудно назвать, но по 3-4 единицы техники идут на прорыв. Только благодаря подготовленности наших ребят удается уничтожать врага», - подчеркнул Лысогор, добавив, что украинская артиллерия работает точнее, чем российская, это тоже сразу охлаждает врага.

У окупантов, говорит Артем Лысогор, огромные потери. Враг неоднократно готовил подразделения, которые совершают атаки на Серебрянское лесничество, на Белогоровку. Но пыл у них «немного уже охлаждается» при попытке штурмов.

Добавим, что сейчас россияне пытаются накопить резервы в Луганской области.

Ранее стало известно, что ВСУ 29 января сбили российский истребитель Су-34 в Луганской области.

За время полномасштабной войны российская армия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

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