Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Харківської області, окупанти завдали ударипо цивільним об’єктам «шахедами» у двох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин.

Зайнялися пожежі.

Серед постраждалих 85-річний чоловік – він отримав осколкові поранення.

Ще одна людина, 44-річний чоловік, зазнав контузію.

У чоловіка 1965 року народження гостра реакція на стрес.

«Всі цивільні», - підкреслили в поліції.

В Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок.

В Слобідському районі Харкова сталося загоряння господарчої одноповерхової будівлі супермаркету.

Пошкоджено дві багатоповерхівки та приватне домоволодіння.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

«Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житловим кварталам, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді», - підкреслив мер Харкова Ігор Терехов.

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