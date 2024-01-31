Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Харківської області, окупанти завдали ударипо цивільним об’єктам «шахедами» у двох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин.
Зайнялися пожежі.
Серед постраждалих 85-річний чоловік – він отримав осколкові поранення.
Ще одна людина, 44-річний чоловік, зазнав контузію.
У чоловіка 1965 року народження гостра реакція на стрес.
«Всі цивільні», - підкреслили в поліції.
В Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок.
В Слобідському районі Харкова сталося загоряння господарчої одноповерхової будівлі супермаркету.
Пошкоджено дві багатоповерхівки та приватне домоволодіння.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
«Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житловим кварталам, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді», - підкреслив мер Харкова Ігор Терехов.
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