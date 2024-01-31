Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Харьковской области, оккупанты ударили по гражданским объектам «шахедами» в двух районах города.

Повреждены жилые дома, автомобили, магазин. Вспыхнули пожары.

Среди пострадавших 85-летний мужчина – он получил осколочные ранения.

Еще один человек, 44-летний мужчина, получил контузию.

У мужчины 1965 года рождения острая реакция на стресс.

"Все гражданские", - подчеркнули в полиции.

В Салтовском районе в результате удара беспилотника загорелся жилой дом.

В Слободском районе Харькова произошло возгорание хозяйственного одноэтажного здания супермаркета.

Повреждены две многоэтажки и частное домовладение.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

«Есть очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет ни одной военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде», - подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов.

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