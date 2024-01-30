Ситуація на фронті дуже не проста, ворог продовжує тиснути і наступати.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Страшні бої, зокрема, йдуть на Авдіївському напрямку - українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Також відбито нові атаки ворога на Бахмутському напрямку.

Свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив деякі подробиці нових боїв під Бахмутом.

За його словами, на Бахмутському напрямку ворога було відсунуто на глибину 500 метрів у напрямку Іванівського.

«Біля Богданівки у ворога все ж були успіхи, до 200 метрів. У самому селі - ЛБЗ дуже динамічна. Під нашим стійким контролем приблизно половина. Напрямок Виїмки більш-менш стабілізовано. Бої тривають. У районі Спірного ворог захопив частину сірої зони», - повідомив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

Військовий аналітик також підкреслив, що загалом ситуація на фронті складна і ворог продовжує наступати. Але Мірошніков висловив припущення, що наврядчи ворогу вистачить сил продовжувати наступати на кількох оперативних ділянках відразу ще більше 3-х місяців.

Окупанти, за його словами, все частіше використовують перегрупування.

«Так зазвичай роблять тоді, коли не можуть досягнути успіхів та/або особовий склад досяг відчутного значення втрат. Спочатку це було на купʼянському напрямку. Зараз вже до цього долучилися авдіївський та новомихайлівський напрямки. Це тільки перші ластівки. Далі буде гірше для ворога. Питання часу», - впевнений Мірошніков.

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