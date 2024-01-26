Йдуть бої у ще одній області, і мова не про Донецьку, Луганську, чи Херсонську.

Бойові дії тривають у прикордонних района Сумської області. Про це повідомив Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, бої становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців.

«Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп противника», - повідомив Наєв.

Генерал-лейтенант запевнив, що українські захисники протидіють спробам ворожих диверсантів, а контрдиверсійні групи вже неодноразово продемонстрували свою ефективність у знешкодженні ворожих диверсантів.

Зазначимо, що ворог атакую Сумщину постійно. Так, тільки протягом 25 січня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Глухівська громади.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині.

Так, одну з останніх груп викрили Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону.

Останні новини України:

Авдіївка повторює сценарій Бахмута - чим це загрожує.

Не лише під Авдіївкою – названо ще один напрямок, де ворог зазнає колосальних втрат.

Нові вибухи та пожежі, будинки перетворилися на смолоскипи: куди поцілив ворог.