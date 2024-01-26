Идут бои в еще одной области, и речь не о Донецкой, Луганской или Херсонской.

Боевые действия продолжаются в приграничных районах Сумской области. Об этом сообщил Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, бои представляют серьезную угрозу как для военных, так и для гражданских.

«Вражеская армия использует разные виды оружия, включая артиллерию и авиацию. Большой угрозой является активность диверсионных групп противника», – сообщил Наев.

Генерал-лейтенант заверил, что украинские защитники противодействуют попыткам вражеских диверсантов, а контрдиверсионные группы уже неоднократно продемонстрировали свою эффективность в обезвреживании враждебных диверсантов.

Отметим, что враг атакую ​​Сумщину постоянно. Только в течение 25 января россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов. Под обстрелами были Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Глуховская общины.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что Россия активизировала ДРГ в Сумской и Харьковской областях.

Так, одну из последних групп разоблачили в Сумской области. Благодаря слаженным действиям пограничников и сил территориальной обороны диверсанты были выбиты за линию государственной границы.

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