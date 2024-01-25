Российские захватчики нанесли новые удары по мирным населенным пунктам Украины, есть раненые.

Так, враг атаковал населённые пункты Харьковского и Чугуевского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА .

В Большой Рогане пострадали 4 человека, среди них 17-летний подросток. Горели два частных дома и автомобиль.

Также сообщается, что два соседних дома и хозяйственное сооружение разрушены взрывом.

В Раздольном вспыхнули два складских сооружения.

Напомним, что враг также жестоко атаковал Одессу. Враг бил дважды – пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила до 15 минут.

«Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован», - сообщают в Одесской ОГА.

Еще один пораженный дрон пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города.

«В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько избиты», - рассказали в ОГА.

Пострадали четыре человека.

Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации.

Также россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар.

«Мужчину, рядом проезжавшего на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, он получил ранение обломками различных предметов, разлетавшихся от взрыва», - рассказали в ОГА о последствиях атаки.

Также ночь была неспокойной в Днепропетровской области.

На Криворожье враг направил БпЛА. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание, сообщили в ОГА.

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