Українські захисники продовжують стримувати ворога, який лізе на багатьох напрямках, нові важливі подробиці з фронту.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося айже 60 бойових зіткнень.

Так, Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

Жорстокі і криваві бої йдуть і на інших напрямках.

Додамо, в Авдіївці залишається більше тисячі мирних жителів.

«Люди категорично відмовляються виїжджати, бо не хочуть залишати свої домівки. Ми завозимо в місто гуманітарну допомогу, але з кожним днем робити це все важче. Люди живуть у підвалах. Один лікар, який був, виїхав, в місті залишились декілька медсестер", — розповів в ефірі «Єдині новини» начальник обладміністрації Вадим Філашкін.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляв, що на Авдіївському напрямку ситуація на південному фланзі є складною та далекою від стабілізації.

На Бахмутскому напрямку ворог мав успіхи між Іванівським та Кліщіївкою, у районі Спірного та зовсім трохи - біля Залізнянського. На Куп’янському ворог атакує у напрямку Табаївки та Берестового, намагаючись розвинути успіх після захоплення Крохмального.

«Лиманський - бої у Серебрянському лісництві, напрямку Тернів, Ямполівки та районі Макіївки, де ситуація дуже складна. Новомихайлівський - важкі бої у Георгіївці та біля Новомихайлівки з трьох боків», - розповів Мірошніков.

Також, за його словами, ворог почав інтенсивні штурми у бік смт. Красногорівка (та, що біля Марʼїнки).

«Легкої прогулянки у мраз.. не буде точно. Наші готові», - запевнив кореспондент.

Тим часом український військовий, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Збройних сил України, автор телеграм-каналу "Говорять Снайпер" Станіслав Бунятов повідомив, що у напрямку села Наугольне на Сватівському напрямку ворог проводить переміщення великої колони техники. Бунятов уточнив, що ці дані він отримав від інформатора зі складу ЗС рф.

«За словами командира даного бійця, скоро вони стануть свідками масового пожертвування техніки та мʼяса, звичайна справа, треба просто триматися подалі від неї», - зазначив боєць ЗСУ.

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