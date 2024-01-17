Оккупанты готовятся к новым штурмам Авдеевки, в которой до сих пор остается много гражданских людей.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Только на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 новых атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Несмотря на страшную ситуацию, в Авдеевке до сих пор остается очень много людей. По словам руководителя Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, в городе который беспощадно обстреливают и атакуют российские оккупанты, по состоянию на данный момент находятся 1129 местных.

"Действительно, еще очень много людей остаются в городе. По состоянию на данный момент 1129 человек в городе", - говорит Барабаш.

По его словам, люди не хотят эвакуироваться из-за страха дороги, которая постоянно обстреливается врагом.

«…Не так страшно быть в самой Авдеевке, сколько страшно уезжать или заезжать. Дорога, которая составляет 22 километра, она постоянно под обстрелами. Враг применяет дроны, и это очень страшно», – подчеркивал руководитель Авдеевской ГВА.

Кроме того, люди боятся, что если уедут, то уже домой не вернутся.

Тем временем враг планирует новые штурмы на Авдеевку. Об этом сообщил, в частности, военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, появляются признаки подготовки новых массированных штурмов именно на территорию коксохима.

«Скорее всего, оккупантам надоело дохнуть под остатками забора, они хотят это делать прямо в цехах АКХЗ. Одновременно враг усиливает стадо, которое должно совершить рывок на Бердычи-Новобахмутовку и на Северное-Орловку», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Корреспондент также добавил, что в основном подготовка врага сводится к инвентаризации уцелевшей техники и формированию сводных подразделений из остатков побитых.

«Именно так враг планирует новые штурмы на этом направлении. Они еще в октябре теряли по 100+ ед. техники на день, сейчас это им сказывается», - отметил аналитик.

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