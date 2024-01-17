Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений, пишет Politeka.net.
Только на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 новых атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
Несмотря на страшную ситуацию, в Авдеевке до сих пор остается очень много людей. По словам руководителя Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, в городе который беспощадно обстреливают и атакуют российские оккупанты, по состоянию на данный момент находятся 1129 местных.
"Действительно, еще очень много людей остаются в городе. По состоянию на данный момент 1129 человек в городе", - говорит Барабаш.
По его словам, люди не хотят эвакуироваться из-за страха дороги, которая постоянно обстреливается врагом.
«…Не так страшно быть в самой Авдеевке, сколько страшно уезжать или заезжать. Дорога, которая составляет 22 километра, она постоянно под обстрелами. Враг применяет дроны, и это очень страшно», – подчеркивал руководитель Авдеевской ГВА.
Кроме того, люди боятся, что если уедут, то уже домой не вернутся.
Тем временем враг планирует новые штурмы на Авдеевку. Об этом сообщил, в частности, военный корреспондент Богдан Мирошников.
По его словам, появляются признаки подготовки новых массированных штурмов именно на территорию коксохима.
«Скорее всего, оккупантам надоело дохнуть под остатками забора, они хотят это делать прямо в цехах АКХЗ. Одновременно враг усиливает стадо, которое должно совершить рывок на Бердычи-Новобахмутовку и на Северное-Орловку», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.
Корреспондент также добавил, что в основном подготовка врага сводится к инвентаризации уцелевшей техники и формированию сводных подразделений из остатков побитых.
«Именно так враг планирует новые штурмы на этом направлении. Они еще в октябре теряли по 100+ ед. техники на день, сейчас это им сказывается», - отметил аналитик.
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