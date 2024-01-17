Російські загарбники здійснили нову атаку ударними дронами типу "Shahed-131/136", пише Politeka.net.

Як повідомив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, підрозділи протиповітряної оборони працювали протягом майже 3 годин.

«Основні зусилля ворог зконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря», - повідомив Братчук.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя: переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

Також повідомляється про знищення «Шахедів» на Миколаївщині і Кіровоградщині.

На даний момент відомо, що кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу збільшилася.

«Кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу», - повідомили в Одеській ОДА.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 мешканців.

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