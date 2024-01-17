Российские захватчики совершили новую атаку ударными дронами типа "Shahed-131/136", пишет Politeka.net.

Как сообщил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии - Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, подразделения противовоздушной обороны работали в течение почти 3 часов.

«Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря», - сообщил Братчук.

В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью: подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

Также сообщается об уничтожении "Шахедов" в Николаевской и Кировоградской областях.

На данный момент известно, что количество пострадавших в результате атаки на Одессу увеличилось.

«Количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек. Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь», – сообщили в Одесской ОГА.

Из поврежденного дома эвакуированы 130 жителей.

Последние новости Украины:

Россияне обломали зубы об Авдеевку - но у врага новый коварный план.

Новые авиаудары – россияне сбросили бомбы не только на школу.

Будьте осторожны – боец ​​ВСУ предупредил об еще одной опасности.