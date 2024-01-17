Российские захватчики совершили новую атаку ударными дронами типа "Shahed-131/136", пишет Politeka.net.
Как сообщил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии - Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, подразделения противовоздушной обороны работали в течение почти 3 часов.
«Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря», - сообщил Братчук.
В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью: подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.
Также сообщается об уничтожении "Шахедов" в Николаевской и Кировоградской областях.
На данный момент известно, что количество пострадавших в результате атаки на Одессу увеличилось.
«Количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек. Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь», – сообщили в Одесской ОГА.
Из поврежденного дома эвакуированы 130 жителей.
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