Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників, росіяни завдали по центру Харкова удари ракетами.

Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її.

«На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів.Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель», - розповіли рятувальники.

На даний момент відомо про 17 постраждалих. З пошкоджених будинків евакуйовано десятки людей.

На місці прильоту працюють всі екстрені служби. Триває розбір завалів.

За даними поліції, росіяни били з С-300.

«За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України», - підкреслили в поліції Харківщини.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував південні регіони ударними дронами типу "Shahed-131/136".

Основні удари окупанти зконцентрували по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

Є поранені.

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