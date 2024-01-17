Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей, россияне нанесли по центру Харькова удары ракетами.

Одна из ракет попала в трехэтажное здание недействующего медучреждения, частично его разрушив.

«На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Также зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий», – рассказали спасатели.

На данный момент известно о 17 пострадавших. Из поврежденных домов эвакуированы десятки человек.

На месте прилета работают все экстренные службы. Продолжается разбор завалов.

По данным полиции, россияне били из С-300.

«По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины», – подчеркнули в полиции Харьковщины.

Напомним, прошлой ночью враг также атаковал южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136".

Основные удары оккупанты сконцентрировали по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

Есть раненые.

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