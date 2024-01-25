Украинские защитники продолжают сдерживать врага, который лезет на многих направлениях, новые важные подробности с фронта.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло почти 60 боевых столкновений.

Так, Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать окупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

Жестокие и кровавые бои идут и на других направлениях.

Добавим, что в Авдеевке остается более тысячи мирных жителей.

«Люди категорически отказываются уезжать, потому что не хотят покидать свои дома. Мы завозим в город гуманитарную помощь, но с каждым днем ​​делать это все труднее. Люди живут в подвалах. Один врач, который был, уехал, в городе осталось несколько медсестер", — рассказал в эфире "Единые новости" начальник обладминистрации Вадим Филашкин.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщал, что на Авдеевском направлении ситуация на южном фланге сложная и далека от стабилизации.

На Бахмутском направлении враг имел успехи между Ивановским и Клещиевкой, в районе Спорного и совсем немного - у Железнянского. На Купянском враг атакует в направлении Табаевки и Берестового, пытаясь развить успех после захвата Крахмального.

«Лиманский – бои в Серебрянском лесничестве, направлении Тернов, Ямполевки и районе Макеевки, где ситуация очень сложная. Новомихайловский – тяжелые бои в Георгиевке и возле Новомихайловки с трех сторон», – рассказал Мирошников.

Также, по его словам, враг начал интенсивные штурмы в сторону пгт. Красногоровка (та, что возле Марьинки).

«Легкой прогулки для мраз.. не будет точно. Наши готовы», – заверил корреспондент.

Тем временем украинский военный, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Вооруженных сил Украины, автор телеграмм-канала "Говорят Снайпер" Станислав Бунятов сообщил, что в направлении села Наугольное на Сватовском направлении враг проводит перемещение большой колонны техники. Бунятов уточнил, что эти данные он получил от информатора из состава ВС РФ.

«По словам командира данного бойца, скоро они станут свидетелями массового пожертвования техники и мяса, обычное дело, нужно просто держаться подальше от нее», - отметил боец ​​ВСУ.

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