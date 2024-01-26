Страшна звістка сколихнула Україну – загинув молодий і хоробрий красень, у якого у лютому мало відбутись весілля.

Жахливу новину повідомили в Луганській ОВА, пише Politeka.net.

Так, стало відомо, що загинув захисник Єгор Колодєзєв. Чоловік не дожив до власного весілля 21 день.

Єгор - сєвєродончанин. Навчався у місцевій двадцятій школі. Захоплювався музикою. Мріяв про розвиток власної студії звукозапису та карʼєру виконавця.

З початком повномастштабного вторгнення - став на захист країни в лавах 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Захисник загинув на Авдіївському напрямку 23 січні 2024 року під час ракетної атаки. Менш ніж за місяць, у хлопця мало відбутися весілля.

«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам‘ять Герою!», - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що на Донеччині попрощалися з трьома загиблими поліцейськими.

«При виконанні службових обов’язків трагічно обірвалося життя двох співробітників поліції Лимана — оперуповноваженого Данила Куцевича, 20 років, і поліцейського евакуаційної групи «Білий Янгол» Дмитра Каліткіна, 31 рік.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинув 36-річний оперуповноважений обласного главку Андрій Висоцький», - повідомили в Національній поліції України.

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