Ужасную новость сообщили в Луганской ОВА, пишет Politeka.net.
Так, стало известно, что погиб защитник Егор Колодезев. Мужчина не дожил до собственной свадьбы 21 день.
Егор – северодончанин. Учился в местной двадцатой школе. Увлекался музыкой. Мечтал о развитии собственной студии звукозаписи и карьере исполнителя.
С началом полномасштабного вторжения – стал на защиту страны в рядах 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
Защитник погиб на Авдеевском направлении 23 января 2024 года во время ракетной атаки. Меньше чем через месяц, у парня должна была состояться свадьба.
«Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою!», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Донецкой области простились с тремя погибшими полицейскими.
«При исполнении служебных обязанностей трагически оборвалась жизнь двух сотрудников полиции Лимана — оперуполномоченного Даниила Куцевича, 20 лет, и полицейского эвакуационной группы «Белый Ангел» Дмитрия Калиткина, 31 год.
В результате ракетного удара по Краматорску погиб 36-летний оперуполномоченный областного главка Андрей Высоцкий», - сообщили в Национальной полиции Украины.
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