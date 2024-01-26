Страшное известие всколыхнуло Украину – погиб молодой и смелый красавец, у которого в феврале должна была состояться свадьба.

Ужасную новость сообщили в Луганской ОВА, пишет Politeka.net.

Так, стало известно, что погиб защитник Егор Колодезев. Мужчина не дожил до собственной свадьбы 21 день.

Егор – северодончанин. Учился в местной двадцатой школе. Увлекался музыкой. Мечтал о развитии собственной студии звукозаписи и карьере исполнителя.

С началом полномасштабного вторжения – стал на защиту страны в рядах 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Защитник погиб на Авдеевском направлении 23 января 2024 года во время ракетной атаки. Меньше чем через месяц, у парня должна была состояться свадьба.

«Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою!», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Донецкой области простились с тремя погибшими полицейскими.

«При исполнении служебных обязанностей трагически оборвалась жизнь двух сотрудников полиции Лимана — оперуполномоченного Даниила Куцевича, 20 лет, и полицейского эвакуационной группы «Белый Ангел» Дмитрия Калиткина, 31 год.

В результате ракетного удара по Краматорску погиб 36-летний оперуполномоченный областного главка Андрей Высоцкий», - сообщили в Национальной полиции Украины.

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