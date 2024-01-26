Там росіяни намагаються посунути українську оборону.

Про це розповів пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, на Бахмутському напрямку складна ситуація.

«Ворог намагається виконати завдання, яке йому поставив вищий штаб. Тобто росіяни намагаються посунути нашу оборону в напрямку Часів Яра», - повідомив Калашніков в ефірі телемарафону.

Калашніков також повідомив, що противник, зокрема, намагається контратакувати у напрямку Богданівки, Іванівського. В напрямку Кліщіївки, Андріївки ворог теж намагається атакувати.

«Росіяни зібрали на цьому напрямку значне угруповання», - розповів пресофіцер.

Біля Богданівки ворог залучив повітряно-десантні війська, піхотний підрозділ та посилився добровільно-штурмовим об'єднанням.

«Буквально цього тижня противник почав уже долучати до піхотних штурмових дій техніку, застосовує, зокрема, і важке озброєння, таке як танки. Також використовує бойові броньовані машини — виводить їх безпосередньо на поле бою. Тобто є в нього зміна тактики…», - повідомив Калашніков щодо дій ворога на на Бахмутському та Сіверському напрямках.

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