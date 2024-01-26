Там россияне пытаются сдвинуть украинскую оборону.

Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, на Бахмутском направлении сложная ситуация.

«Враг пытается выполнить задачу, которую ему поставил высший штаб. То есть, россияне пытаются подвинуть нашу оборону в направлении Часового Яра», – сообщил Калашников в эфире телемарафона.

Калашников также сообщил, что противник, в частности, пытается контратаковать в направлении Богдановки, Ивановского. В направлении Клещиевки, Андреевки враг тоже пытается атаковать.

«Россияне собрали на этом направлении значительную группировку», – рассказал пресс-офицер.

Возле Богдановки враг привлек воздушно-десантные войска, пехотное подразделение и усилилось добровольно-штурмовым объединением.

«Буквально на этой неделе противник начал уже приобщать к пехотным штурмовым действиям технику, применяет, в частности, и тяжелое вооружение, такое как танки. Также использует боевые бронированные машины – выводит их прямо на поле боя. То есть, у него смена тактики…», - сообщил Калашников по поводу действий врага на Бахмутском и Северском направлениях.

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