Ситуация на фронте очень не простая, враг продолжает давить и наступать.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

Страшные бои, в частности, идут на Авдеевском направлении - украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также отражены новые атаки врага на Бахмутском направлении.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил некоторые подробности новых боев под Бахмутом.

По его словам, на Бахмутском направлении враг был отодвинут на глубину 500 метров в направлении Ивановского.

«У Богдановки у врага все же были успехи, до 200 метров. В самом селе – ЛБЗ очень динамичная. Под нашим стойким контролем примерно половина. Направление Выемки более или менее стабилизировано. Бои продолжаются. В районе Спорного враг захватил часть серой зоны», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Военный аналитик также подчеркнул, что вцелом ситуация на фронте сложная и враг продолжает наступать. Но Мирошников высказал предположение, что вряд ли врагу хватит сил продолжать наступать на нескольких оперативных участках сразу еще больше 3-х месяцев.

Оккупанты, по его словам, все чаще используют перегруппировку.

«Так обычно делают тогда, когда не могут добиться успехов и/или личный состав достиг ощутимого значения потерь. Сначала это было на купянском направлении. Сейчас уже к этому присоединились Авдеевский и Новомихайловский направления. Это только первые ласточки. Дальше будет хуже для врага. Вопрос времени», – уверен Мирошников.

Последние новости Украины:

Оккупанты получили новое задание и изменили тактику.

Вместо свадьбы - похороны: Украину всколыхнуло ужасное известие.

Также напомним о боях еще в одной области Украины - люди в опасности.