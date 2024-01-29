Відомий експерт попередив, чи можливий новий наступ ворога на Харків у найближчому майбутньому.

Згідно з новими даними Харківської ОДА, українські захисники відбили ворожі атаки біля Сіньківки та на схід від Піщаного Куп'янського району.

"Окупанти робили невдалі спроби прорвати українську оборону", - повідомили в ОДА.

У свою чергу, військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний опір", полковник Збройних сил України Костянтин Машовець, аналізуючи ресурси ворога, робить такі висновки.

За його словами, «теоретично» якийсь значний за обсягом, розмахом і глибиною наступ противника на Харків із північного та північно-західного напрямку можливий.

«Але, на даний момент, з практичного погляду виглядає малоймовірним...», - припускає Машовець.

Експерт наголосив, що командування противника може організувати якісь активні, наступальні дії, але очевидно обмеженого рівня.

«Десь до 2-3 батальйонів максимум. Наприклад, спробувати знову захопити пару прикордонних сіл», - зазначив Машовець.

Тим часом з'явилася нова інформація щодо ситуації у Табаївці у Куп'янському районі Харківської області.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі "Еспресо" заявив, що вихваляння противника у своїх пабликах про взяття Табаївки не відповідає дійсності.

"Те, що противник зараз у своїх пабликах хвалиться Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, жодної Табаївки ворог не захопив", - повідомив Фітьо.

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