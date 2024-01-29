Согласно новым данным Харьковской ОДА, украинские защитники отбили вражеские атаки возле Синьковки и восточнее Песчаного Купянского района.
«Оккупанты предпринимали неудачные попытки прорвать украинскую оборону», - сообщили в ОДА.
В свою очередь военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, анализируя ресурсы врага, делает следующие выводы.
По его словам, «теоретически» какое-то значительное по объему, размаху и глубине наступление противника на Харьков с северного и северо-западного направления возможно.
«Но, на данный момент, с практической точки зрения выглядит - маловероятным...», - предполагает Машовец.
Эксперт подчеркнул, что командование противника может организовать какие-то активные, наступательные действия, но очевидно ограниченного уровня.
«Где-то до 2-3-х батальонов максимум. Например, попытаться снова захватить пару пограничных сел», - указал Машовец.
Тем временем появилась новая информация относительно ситуации в Табаевке в Купянском районе Харьковской области.
Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире "Еспресо", заявил, что восхваление противника в своих пабликах о взятии Табаевки не соответствует действительности.
"То, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил", - сообщил Фитьо.
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