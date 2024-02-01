Навколо цього населеного пункту, де до повномасштабної війни мешкало 14 тисяч людей, йдуть жорстокі бої.

Протягом минулої доби, згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, відбулося понад 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зокрема, від нових авіаційних ударів здригнувся і Часів Яр.

Це містечко розташоване зовсмі недалеко від Бахмута. До 24 лютого 2022-го року тут мешкало 14 тисяч людей. Не дивлячись на постійні жорстокі обстріли, у місті досі залишаються сотні цивільних.

Більшість з них ховаються і виживають у підвалах – до своїх квартир і будинків повертаються зрідка, щоб перевірити.

Електрики, води и газу в місті немає. Для побутових потреб люди збирають дощову воду, також технічну привозять рятувальники. Питною місцевих забезпечують волонтери.

Також люди виживають за рахунок допомоги військових, які діляться харчами.

За словами військових, ситуація біля Часового Яру схожа чимось, як це було у Бахмуті. Російські загарбники мріють захопити Часів Яр, щоб створити загрозу для штабів та логістики Сил оборони України.

«Явною оперативною задачею противника є Часів Яр. Зокрема, як мінімум загроза штабам, які розташовані в Часовому Ярі, загроза логістиці….», - повідомляв офіцер 5-ї окремою штурмової бригади Олексій Тарасенко.

За деякими даними, окупанти хочуть дійти до Часового Яру до березня.

Так, український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що у «перехопленнях чуємо, що до березня вони хочуть зайти в Часік».

Боєць також запевнив, что ворогу цього не вдасться.

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