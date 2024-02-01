Протягом минулої доби, згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, відбулося понад 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зокрема, від нових авіаційних ударів здригнувся і Часів Яр.

Це містечко розташоване зовсмі недалеко від Бахмута. До 24 лютого 2022-го року тут мешкало 14 тисяч людей. Не дивлячись на постійні жорстокі обстріли, у місті досі залишаються сотні цивільних.

Більшість з них ховаються і виживають у підвалах – до своїх квартир і будинків повертаються зрідка, щоб перевірити.

Електрики, води и газу в місті немає. Для побутових потреб люди збирають дощову воду, також технічну привозять рятувальники. Питною місцевих забезпечують волонтери.

війна в Україні

Також люди виживають за рахунок допомоги військових, які діляться харчами.

За словами військових, ситуація біля Часового Яру схожа чимось, як це було у Бахмуті. Російські загарбники мріють захопити Часів Яр, щоб створити загрозу для штабів та логістики Сил оборони України.

«Явною оперативною задачею противника є Часів Яр. Зокрема, як мінімум загроза штабам, які розташовані в Часовому Ярі, загроза логістиці….», - повідомляв офіцер 5-ї окремою штурмової бригади Олексій Тарасенко.

Часів Яр

За деякими даними, окупанти хочуть дійти до Часового Яру до березня.

Так, український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що у «перехопленнях чуємо, що до березня вони хочуть зайти в Часік».

Боєць також запевнив, что ворогу цього не вдасться.

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