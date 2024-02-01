Віталій Кім розповів, що Миколаївщину ворог атакував балістичними ракетами.
«31 січня, ворог чотири рази атакував область балістикою. Застосовував, імовірно, ракети «Іскандер-М» та С-300», - повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.
За словами Віталія Кіма, внаслідок атак пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Без електроенергії залишилося понад 400 споживачів.
«Роботи з відновлення тривають», - додав Віталій Кім.
Крім того, окупанти гатили по по акваторії Очаківської громади з мінометів.
Також ворог обстрілював з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів.
На щастя, постраждалих немає.
Додамо, що електропостачання немає також у Херсоні.
«Повідомляємо, що у результаті ворожих обстрілів вночі частково у місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути», - повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Нагадаємо також, що ворог вдарив по Харківщині авіабомбами.
"Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні. Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу...", - повідомляли в Харківській ОВА.
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