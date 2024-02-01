Віталій Кім повідомив сумні новини після нових атак з боку російських загарбників.

Віталій Кім розповів, що Миколаївщину ворог атакував балістичними ракетами.

«31 січня, ворог чотири рази атакував область балістикою. Застосовував, імовірно, ракети «Іскандер-М» та С-300», - повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За словами Віталія Кіма, внаслідок атак пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Без електроенергії залишилося понад 400 споживачів.

«Роботи з відновлення тривають», - додав Віталій Кім.

Крім того, окупанти гатили по по акваторії Очаківської громади з мінометів.

Також ворог обстрілював з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів.

На щастя, постраждалих немає.

Додамо, що електропостачання немає також у Херсоні.

«Повідомляємо, що у результаті ворожих обстрілів вночі частково у місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути», - повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Нагадаємо також, що ворог вдарив по Харківщині авіабомбами.

"Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні. Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу...", - повідомляли в Харківській ОВА.

Останні новини України:

Росія вдарила по Харкову чорними "Шахедами".

Нічний жах у Харкові - є поранені вулиці всіяні склом.

Новий контрнаступ у 2024-му - названо головну умову, від якої все залежить.